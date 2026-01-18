MEDUCA rechaza intimidaciones y amenazas contra directores de centros educativos

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) expresó, mediante un comunicado, su preocupación y rechazo ante las reiteradas situaciones de intimidación, agresión y amenazas a las que están siendo sometidos directores de distintos centros educativos del país, como consecuencia de los procesos administrativos por abandono del puesto de algunos docentes.

"Estas acciones son inaceptables dentro del sistema educativo, ya que atentan contra la institucional, la convivencia escolar y el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa", indicó la entidad.

De acuerdo con el MEDUCA, la mayoría de los directivos afectados son mujeres, por lo que estas conductas constituyen una clara manifestación de violencia contra la mujer.

La institución precisó que los procesos por abandono de funciones no responden a represalias ni a decisiones arbitrarias contra los docentes, sino que se derivan de la responsabilidad legal y administrativa que tienen los directivos de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en el sistema educativo nacional.