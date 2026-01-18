MEDUCA modernizará las bandas escolares con un plan alineado a estándares internacionales

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) desarrolló el primer Consejo de Bandas de Marcha, un espacio enfocado en la adopción de estándares internacionales utilizados por agrupaciones que participan en escenarios y competencias de alto nivel, como las bancas escolares.

Esta iniciativa, impulsada por la Coordinación Nacional de Bandas de Música del MEDUCA tiene como objetivo incorporar en las bandas de los centros educativos elementos como la ejecución en movimiento, formaciones coreográficas, mayor precisión rítmica y una instrumentación acorde con parámetros internacionales, con el fin de fortalecer la formación integral de los estudiantes.

El plan, que iniciará en marzo, contempla el uso de lenguaje técnico especializado, metodologías y estándares reconocidos a nivel internacional, y se desarrollará en tres fases: capacitación presencial con expertos internacionales, seguimiento virtual con orientación continua y eventos de exposición para la evaluación de los avances alcanzados.

Irving Rodríguez, director nacional de Asuntos Estudiantiles, destacó que la adaptación al formato internacional permitirá a las bandas escolares mejorar su desempeño y proyectarse en intercambios culturales, encuentros regionales y eventos de carácter nacional e internacional.

El encuentro también facilitó el intercambio de ideas, sugerencias y experiencias entre directores de bandas de las distintas regiones del país, con el objetivo de potenciar el talento estudiantil y ampliar su participación en nuevos escenarios.

En su primera etapa, el proyecto contempla una expansión progresiva del desarrollo de competencias técnicas tanto de los directores de bandas como de los estudiantes, como parte del proceso formativo.