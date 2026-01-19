Estudiantes protestan en el IFARHU y exigen pago de becas universitarias

Más de 100 estudiantes de medicina de universidades privadas realizaron una protesta este lunes en los predios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) , para exigir el pago de sus becas, las cuales aseguran se mantienen pendientes desde hace meses.

De acuerdo con los manifestantes, los apoyos económicos fueron adjudicados en el año 2022, mediante un convenio suscrito entre el IFARHU y el Ministerio de Salud (MINSA), con el objetivo de respaldar la formación de futuros médicos.

Más de 100 estudiantes de medicina protestan en el IFARHU

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2013306336230973602?s=20&partner=&hide_thread=false Más de 100 estudiantes de medicina de universidades privadas protestan en la sede del Ifarhu para exigir que cumpla con el pago de sus becas, las cuales fueron obtenidas en el 2022 mediante un convenio entre esta entidad y el Minsa. pic.twitter.com/GIXFoUxQJM — Telemetro Reporta (@TReporta) January 19, 2026

Te puede interesar: Becas del IFARHU: Estudiantes de medicina denuncian falta de contrato y pagos tras ganar el beneficio

Los estudiantes señalaron que la falta de desembolso ha generado atrasos en pagos de matrícula, laboratorios y otros compromisos académicos, situación que pone en riesgo la continuidad de sus estudios universitarios.

Durante la protesta, los jóvenes hicieron un llamado a las autoridades para que cumplan con los compromisos adquiridos y ofrezcan una respuesta clara y concreta sobre el estado de los pagos.

Hasta el momento, el IFARHU no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta manifestación ni sobre la fecha en que se realizarían los desembolsos pendientes.