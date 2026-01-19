Panamá Entrevistas -

Estudiantes de medicina denuncian que el Ifarhu no ha cumplido con el pago de sus becas

Las estudiantes Esperanza Sánchez y Rebeca Herrera denuncian que en el año 2022 se presentaron a una convocatoria para ganarse una beca para estudiar medicina, mediante un convenio entre el Minsa y el Ifarhu, pasaron un proceso selectivo riguroso, sin embargo, hasta la fecha no han recibido el beneficio. Detallaron que son 120 estudiantes los que se encuentran en la misma situación.