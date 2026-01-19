Explora más videos
Panamá Entrevistas -  19 de enero de 2026 - 09:35

Estudiantes de medicina denuncian que el Ifarhu no ha cumplido con el pago de sus becas

Las estudiantes Esperanza Sánchez y Rebeca Herrera denuncian que en el año 2022 se presentaron a una convocatoria para ganarse una beca para estudiar medicina, mediante un convenio entre el Minsa y el Ifarhu, pasaron un proceso selectivo riguroso, sin embargo, hasta la fecha no han recibido el beneficio. Detallaron que son 120 estudiantes los que se encuentran en la misma situación.

Recomendadas

Más Noticias