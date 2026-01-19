Policía Nacional decomisa piezas de vehículo hurtado en auto partes de San Francisco

La Policía Nacional , en coordinación con el Ministerio Público, incautó varias piezas de un vehículo con denuncia por hurto durante una diligencia realizada en un establecimiento de auto partes ubicado en el corregimiento de San Francisco, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con el informe oficial, el operativo se desarrolló tras información de inteligencia que alertaba sobre la posible comercialización de repuestos de procedencia irregular en el local inspeccionado. Durante la verificación, las unidades policiales identificaron y decomisaron componentes automotrices que coincidían con las características de un vehículo reportado como hurtado.

La @policiadepanama incautó varias piezas de un vehículo con denuncia por hurto, tras diligencias en un establecimiento de auto partes ubicado en el corregimiento de San Francisco, en una operación conjunta con el Ministerio Público.



Como resultado de la diligencia, un ciudadano fue aprehendido por su presunta vinculación con el delito de hurto, quedando a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para el desarrollo de las investigaciones.

La Policía Nacional reiteró que mantiene operativos constantes contra el comercio ilegal de auto partes, una práctica que afecta directamente la seguridad ciudadana y fomenta el robo de vehículos en el país.