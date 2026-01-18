Policía Nacional incauta 399 paquetes de presunta droga con destino a Australia

La Policía Nacional incautó 399 paquetes de presunta sustancia ilícita que se encontraban ocultos dentro de un contenedor ubicado en un puerto del Pacífico.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2012970496522952722&partner=&hide_thread=false
La @policiadepanama incautó 399 paquetes de presunta sustancia ilícita dentro de un contenedor en un puerto del Pacífico, el cual mantenía trazabilidad Bélgica–Panamá, y tenía como destino final Australiapic.twitter.com/wjS7YZbwpO— Telemetro Reporta (@TReporta) January 18, 2026