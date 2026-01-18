Panamá Nacionales -  18 de enero de 2026 - 14:49

Policía Nacional incauta 399 paquetes de presunta droga con destino a Australia

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, el contenedor mantenía trazabilidad Bélgica–Panamá.

Policía Nacional incauta 399 paquetes de presunta droga.

Policía Nacional incauta 399 paquetes de presunta droga.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional incautó 399 paquetes de presunta sustancia ilícita que se encontraban ocultos dentro de un contenedor ubicado en un puerto del Pacífico.

De acuerdo con el informe preliminar, el contenedor mantenía trazabilidad Bélgica–Panamá y tenía como destino final Australia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2012970496522952722&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Policía Nacional aprehende a presunto miembro de la pandilla en Pueblo Nuevo

Capturan a dos presuntos secuestradores en la operación Leyenda

Policía Nacional captura a tres sujetos por intento de robo en Pedregal

Recomendadas

Más Noticias