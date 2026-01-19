Panamá Nacionales -  19 de enero de 2026 - 15:39

Festival Eco Summit 2026: alcaldía publica fecha, horarios y precios

Educación ambiental, recorridos guiados, emprendimiento sostenible y folclore se unen en el Eco Summit, una jornada familiar dedicada a la conservación.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

El próximo 24 de enero, la Alcaldía de Panamá, junto al Ministerio de Ambiente, realizará el Eco Summit, un festival que busca fortalecer la educación ambiental, la conservación de la biodiversidad y el emprendimiento sostenible a través de experiencias inmersivas y actividades para todas las edades.

La jornada se desarrollará de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. e incluirá recorridos guiados por el jardín botánico, talleres interactivos, juegos educativos y espacios de aprendizaje diseñados para sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado del ambiente.

Parque Summit-image.png
Recorridos, emprendimiento y cultura para toda la familia

Desde la mañana se ofrecerán rutas especiales como:

  • Ruta de la Aventura (10:00 a.m.)
  • Guacamaya (10:30 a.m.)
  • Mariposario (11:00 a.m.)
  • Clínica (1:00 p.m.)
  • Perezoso (1:30 p.m.)
  • Jaguar (2:00 p.m.)
  • Águila Harpía (2:30 p.m.).

Además, el público podrá participar en las jornadas de Ecointercambio, visitar el Mercadito de Emprendedores – Summit y disfrutar de talleres y actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes.

La programación se complementará con presentaciones culturales y folclóricas, y un evento de clausura a partir de las 2:30 p.m., consolidando al Eco Summit como un espacio de encuentro comunitario en favor de la sostenibilidad.

La actividad no tiene costo adicional y la entrada al parque mantiene sus precios habituales: menores de 5 años gratis, panameños y residentes B/.2.00, jubilados y estudiantes B/.1.00 y extranjeros B/.5.00.

