Verano que brilla 2026: parques temáticos educativos de la alcaldía inician este sábado 17 de enero

La Alcaldía de Panamá pondrá en marcha un circuito de parques temáticos educativos y recreativos como parte del programa “Verano que brilla 2026 ”, una iniciativa que busca acercar el aprendizaje en diversos temas como, el mundo marino y capitales del mundo.
También te puede interesar: Alcaldía de Panamá utilizará acceso Código QR para el ingreso a Mi Pueblito y Jardín Botánico Summit
Verano que brilla 2026: educación y recreación
Araúz señaló que el objetivo central del programa es sensibilizar y educar a la población mediante actividades recreativas, especialmente dirigidas a niños, jóvenes y familias.
“Tenemos el proyecto de exhibiciones de parques temáticos, son cinco parques distribuidos en corregimientos como Betania, Juan Díaz, Don Bosco y Tocumen. La idea es educar con recreación”, explicó el funcionario.
Cronograma y parques temáticos
Según el cronograma divulgado por la Alcaldía de Panamá, las actividades se desarrollarán de la siguiente manera:
- Villa Catalina (Don Bosco) – Mundo Marino: sábado 17 de enero
- Heliodoro Patiño (Juan Díaz) – Nuestro Universo: domingo 18 de enero
- Eduardo Vallarino (Betania) – Capitales del Mundo: sábado 24 de enero
- Rotonda La Siesta (Tocumen) – Reino Gamer: domingo 25 de enero
- Parque Norte (Chilibre) – Tierra Jurásica: sábado 31 de enero
La entrada es completamente gratuita para todo el publico desde las 6:00 p.m.