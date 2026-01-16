Verano que brilla 2026: parques temáticos educativos de la alcaldía inician este sábado 17 de enero

La Alcaldía de Panamá pondrá en marcha un circuito de parques temáticos educativos y recreativos como parte del programa “ Verano que brilla 2026 ”, una iniciativa que busca acercar el aprendizaje en diversos temas como, el mundo marino y capitales del mundo.

Ricardo Araúz, director de Servicios Administrativos de la Alcaldía capitalina, explicó que se trata de exhibiciones temáticas distribuidas en distintos puntos de la ciudad de Panamá.

Verano que brilla 2026: educación y recreación

Araúz señaló que el objetivo central del programa es sensibilizar y educar a la población mediante actividades recreativas, especialmente dirigidas a niños, jóvenes y familias.

“Tenemos el proyecto de exhibiciones de parques temáticos, son cinco parques distribuidos en corregimientos como Betania, Juan Díaz, Don Bosco y Tocumen. La idea es educar con recreación”, explicó el funcionario.

Cronograma y parques temáticos

Según el cronograma divulgado por la Alcaldía de Panamá, las actividades se desarrollarán de la siguiente manera:

Villa Catalina (Don Bosco) – Mundo Marino: sábado 17 de enero

– Mundo Marino: sábado Heliodoro Patiño (Juan Díaz) – Nuestro Universo: domingo 18 de enero

– Nuestro Universo: domingo Eduardo Vallarino (Betania) – Capitales del Mundo: sábado 24 de enero

– Capitales del Mundo: sábado Rotonda La Siesta (Tocumen) – Reino Gamer: domingo 25 de enero

– Reino Gamer: domingo Parque Norte (Chilibre) – Tierra Jurásica: sábado 31 de enero

La entrada es completamente gratuita para todo el publico desde las 6:00 p.m.