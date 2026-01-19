Ministerio Público solicita ayuda para ubicar a dos mujeres reportadas como desaparecidas

El Ministerio Público solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Clarissa Dennise y Maide Yadid Gordón Madrid, quienes fueron reportadas como desaparecidas.

Ministerio Público busca a Clarissa Dennise y Maide Yadid Gordón Madrid

De acuerdo con el informe oficial, ambas mujeres fueron vistas por última vez el sábado 17 de enero, cuando salieron del sector de Cabuyita con rumbo a Panamá Oeste, en compañía de una menor de edad.

Las autoridades mantienen activas las investigaciones y reiteraron el llamado a la población para que cualquier información, por mínima que parezca, sea comunicada de inmediato, ya que puede resultar clave para su ubicación.

Líneas habilitadas

Quienes tengan datos que ayuden a dar con su paradero pueden comunicarse a los siguientes números:

520-1375

500-5343

292-0984

El Ministerio Público exhorta a compartir esta información de manera responsable para agilizar la localización de las personas desaparecidas.