Panamá Oeste Nacionales -  19 de enero de 2026

Ministerio Público solicita ayuda para ubicar a dos mujeres reportadas como desaparecidas

Ministerio Público pide ayuda para ubicar a Clarissa Dennise y Maide Yadid Gordón Madrid, vistas por última vez el 17 de enero rumbo a Panamá Oeste.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Ministerio Público solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Clarissa Dennise y Maide Yadid Gordón Madrid, quienes fueron reportadas como desaparecidas.

De acuerdo con el informe oficial, ambas mujeres fueron vistas por última vez el sábado 17 de enero, cuando salieron del sector de Cabuyita con rumbo a Panamá Oeste, en compañía de una menor de edad.

Las autoridades mantienen activas las investigaciones y reiteraron el llamado a la población para que cualquier información, por mínima que parezca, sea comunicada de inmediato, ya que puede resultar clave para su ubicación.

Líneas habilitadas

Quienes tengan datos que ayuden a dar con su paradero pueden comunicarse a los siguientes números:

  • 520-1375
  • 500-5343
  • 292-0984

El Ministerio Público exhorta a compartir esta información de manera responsable para agilizar la localización de las personas desaparecidas.

