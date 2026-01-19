Brooklyn Beckham rompe con sus padres y los acusa de atacar a su esposa Nicola Peltz

Brooklyn Beckham, primogénito de David y Victoria Beckham, rompió el silencio este lunes sobre su relación familiar y confirmó públicamente una ruptura definitiva con sus padres, a quienes acusó de mantener una “falta de respeto permanente” hacia su esposa, Nicola Peltz.
Brooklyn Beckham rompe con sus padres y los acusa públicamente
Brooklyn aseguró que tanto él como su esposa han sido blanco de “ataques sin descanso”, ejecutados —según su versión— de forma privada y pública, incluso mediante el uso de medios de comunicación afines a su familia.
“Mis padres han arruinado sin parar mi relación de pareja”, señaló, al tiempo que denunció una estrategia sostenida para controlar la narrativa mediática sobre su vida personal.
El conflicto durante la boda en 2022
En su declaración, Beckham recordó un episodio ocurrido en 2022 durante su boda, relacionado con el vestido de novia diseñado por Victoria Beckham, el cual —afirma— no estuvo listo a última hora, lo que él interpreta como un intento de hacer fracasar el enlace.
“No me van a controlar”
En uno de los pasajes más contundentes del mensaje, Brooklyn aseguró que por primera vez se representa a sí mismo y rompe con el control familiar:
“En toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en prensa sobre la familia. Las publicaciones simuladas, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte de la vida en la que nací”, concluyó.
El pronunciamiento ha generado una ola de reacciones en redes sociales y medios internacionales, reavivando el debate sobre la relación entre Brooklyn Beckham, sus padres y su esposa.
