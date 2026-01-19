Brooklyn Beckham rompe con sus padres y los acusa de atacar a su esposa Nicola Peltz

Brooklyn Beckham , primogénito de David y Victoria Beckham, rompió el silencio este lunes sobre su relación familiar y confirmó públicamente una ruptura definitiva con sus padres, a quienes acusó de mantener una “falta de respeto permanente” hacia su esposa, Nicola Peltz.

En un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, el joven de 26 años fue tajante: “No quiero reconciliarme con mi familia”, afirmó, dando peso a los rumores que desde hace meses apuntaban a un distanciamiento profundo dentro del clan Beckham. En un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, el joven de 26 años fue tajante: “No quiero reconciliarme con mi familia”, afirmó, dando peso a los rumores que desde hace meses apuntaban a un distanciamiento profundo dentro del clan Beckham.

Brooklyn Beckham rompe con sus padres y los acusa públicamente

Brooklyn aseguró que tanto él como su esposa han sido blanco de “ataques sin descanso”, ejecutados —según su versión— de forma privada y pública, incluso mediante el uso de medios de comunicación afines a su familia.

El primogénito de David y Victoria Beckham, Brooklyn, de 26 años, rompió el silencio este lunes sobre la relación con sus padres, y los acusó de "una falta de respeto permanente" hacia su esposa Nicola Peltz.

"No quiero reconciliarme con mi familia", afirma tajante Brooklyn en…



“Mis padres han arruinado sin parar mi relación de pareja”, señaló, al tiempo que denunció una estrategia sostenida para controlar la narrativa mediática sobre su vida personal.

El conflicto durante la boda en 2022

En su declaración, Beckham recordó un episodio ocurrido en 2022 durante su boda, relacionado con el vestido de novia diseñado por Victoria Beckham, el cual —afirma— no estuvo listo a última hora, lo que él interpreta como un intento de hacer fracasar el enlace.

“He guardado silencio durante años para proteger la intimidad, pero continúan acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar y contar parte de la verdad”, expresó. “He guardado silencio durante años para proteger la intimidad, pero continúan acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar y contar parte de la verdad”, expresó.

“No me van a controlar”

En uno de los pasajes más contundentes del mensaje, Brooklyn aseguró que por primera vez se representa a sí mismo y rompe con el control familiar:

“En toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en prensa sobre la familia. Las publicaciones simuladas, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte de la vida en la que nací”, concluyó.

El pronunciamiento ha generado una ola de reacciones en redes sociales y medios internacionales, reavivando el debate sobre la relación entre Brooklyn Beckham, sus padres y su esposa.

FUENTE: EFE