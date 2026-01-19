Muere Valentino Garavani, icono de la alta costura italiana

El diseñador italiano Valentino Garavani , fundador de la casa de moda Valentino, falleció este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, informó su fundación a través de un comunicado oficial. Su muerte marca el cierre de una de las trayectorias más influyentes en la historia de la moda internacional.

Nacido en Voghera,Italia en 1932, se formó en París antes de establecerse en Roma, donde fundó su casa de moda en 1960. Desde allí impulsó la alta costura italiana hacia el escenario global, consolidando a Italia como una potencia creativa en el diseño de lujo.

También te puede interesar: Julio Iglesias responde a denuncias por presuntos delitos sexuales y trata de personas

Embed - Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti on Instagram: "Valentino Garavani passed away today at his Roman residence, surrounded by his loved ones. The lying in state will be held at PM23 in Piazza Mignanelli 23 on Wednesday January 21st and Thursday January 22nd, from 11:00 am to 6:00 pm. The funeral will take place on Friday, January 23rd at the Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 in Rome, at 11 am." View this post on Instagram

Un legado que definió la elegancia italiana

Reconocido como un referente absoluto del glamour y la sofisticación, Valentino dejó una huella imborrable con creaciones que vistieron a realeza, primeras damas y celebridades de Hollywood. Su estilo refinado, femenino y atemporal alcanzó proyección mundial, especialmente gracias a su tono emblemático, el célebre “rojo Valentino”, convertido en sello de la maison (casa).

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Valentino construyó una estética basada en la elegancia clásica, el detalle artesanal y la perfección de las siluetas. Aunque se retiró oficialmente en 2008, su influencia permaneció intacta y continúa marcando a nuevas generaciones de diseñadores.

La Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti informó que el velatorio se realizará en Roma durante esta semana, mientras que el funeral tendrá lugar en la capital italiana el viernes 23 de enero. Valentino será recordado como un creador que convirtió la moda en un lenguaje universal de belleza y distinción.