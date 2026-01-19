Presidente Donald Trump: "ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , envió un mensaje al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en el que aseguró que, tras no recibir el Premio Nobel de la Paz, que "ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz".

El contenido del mensaje fue filtrado por el corresponsal de PBS News, Nick Schifrin, y generó reacciones por el tono y las implicaciones políticas. Trump señaló que considera injusta la decisión del Comité Nobel, al afirmar que ha contribuido a frenar varios conflictos armados durante su gestión.

Groenlandia entra en el centro del debate

En el texto, Trump relacionó directamente la falta del Nobel con su posición sobre Groenlandia. Cuestionó que Dinamarca tenga la capacidad de proteger ese territorio frente a amenazas de potencias como Rusia o China y puso en duda el derecho histórico danés sobre la isla.

El mandatario sostuvo que no existen documentos que respalden esa soberanía y recordó que Estados Unidos también ha tenido presencia en la región. A su juicio, el mundo no estará completamente seguro si Washington no tiene un control total sobre Groenlandia, al considerarla una zona clave desde el punto de vista estratégico.

Noruega responde y fija su postura

El primer ministro Jonas Gahr Støre confirmó que recibió un mensaje de Trump, el cual fue enviado como respuesta a una comunicación previa en la que Noruega y Finlandia expresaron su preocupación por el aumento de aranceles y pidieron bajar el tono del intercambio diplomático.

Støre explicó que Trump decidió compartir el mensaje con otros líderes de la OTAN y reiteró que la posición noruega es firme: Groenlandia pertenece al reino de Dinamarca y el respaldo de Noruega a ese país es total.

