Graduación policial: 79 nuevos subtenientes refuerzan los estamentos de seguridad

Nuevos subtenientes juraron servir a Dios y a la Patria en ceremonia oficial.

Un total de 79 nuevos subtenientes , de los cuales 64 son hombres y 15 mujeres, se incorporaron oficialmente a las filas de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), tras prestar juramento a “Dios y Patria”.

Las nuevas unidades forman parte de la promoción XXV “Implacables”, egresada de la Escuela de Oficiales de Policía Dr. Justo Arosemena, ubicada en Davis, provincia de Colón. La ceremonia de graduación se realizó este lunes y marcó el cierre de su proceso de formación académica y operativa.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

También te puede interesar: Se buscan: Policía Nacional ofrece hasta B/. 100 mil por la captura de 19 personas

Graduados Nuevos subtenientes juraron servir a Dios y a la Patria en ceremonia oficial. TReporta

Subtenientes: acto de graduación y cuadros de honor

Durante el acto protocolar, los subtenientes recibieron sus sables y certificados, símbolos del inicio de su carrera profesional dentro de los estamentos de seguridad del país.

En el cuadro de honor, el primer puesto fue obtenido por el subteniente Jesús Cedeño, seguido por Jonatan Flores en el segundo lugar y Moisés Ábrego en el tercer puesto, destacándose por su desempeño durante el proceso de formación.

Con esta graduación, los estamentos de seguridad refuerzan su recurso humano con nuevos oficiales preparados para asumir responsabilidades operativas y de mando en distintas áreas del país.