Graduación policial: 79 nuevos subtenientes refuerzan los estamentos de seguridad

Un total de 79 nuevos subtenientes, de los cuales 64 son hombres y 15 mujeres, se incorporaron oficialmente a las filas de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), tras prestar juramento a “Dios y Patria”.
Subtenientes: acto de graduación y cuadros de honor
Durante el acto protocolar, los subtenientes recibieron sus sables y certificados, símbolos del inicio de su carrera profesional dentro de los estamentos de seguridad del país.
En el cuadro de honor, el primer puesto fue obtenido por el subteniente Jesús Cedeño, seguido por Jonatan Flores en el segundo lugar y Moisés Ábrego en el tercer puesto, destacándose por su desempeño durante el proceso de formación.
Con esta graduación, los estamentos de seguridad refuerzan su recurso humano con nuevos oficiales preparados para asumir responsabilidades operativas y de mando en distintas áreas del país.