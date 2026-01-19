Se buscan: Policía Nacional ofrece hasta B/. 100 mil por la captura de 19 personas

La Policía Nacional anunció una recompensa que va desde B/.2,000.00 hasta B/.100,000.00 por información que permita la captura de 19 personas consideradas altamente peligrosas, requeridas por su presunta vinculación a delitos de pandillerismo y homicidio.

Según el comunicado oficial, los individuos forman parte de investigaciones en curso relacionadas con hechos delictivos que atentan contra la seguridad ciudadana, por lo que su aprehensión es considerada prioritaria por los estamentos de seguridad.

Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía

La Policía Nacional exhortó a la población a colaborar de manera confidencial, aportando cualquier información que ayude a ubicar a estas personas.

Para ello, se habilitaron los siguientes números telefónicos:

104

524-2514

511-9081

Las autoridades recalcaron que la información suministrada será manejada con estricta confidencialidad, garantizando la protección de quienes colaboren con las investigaciones.

Refuerzo de operativos de seguridad

La entidad indicó que esta medida forma parte de las estrategias de combate al crimen organizado y la violencia, con el objetivo de sacar de las calles a personas vinculadas a delitos graves y reforzar la tranquilidad en las comunidades.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar intensificando los operativos y acciones preventivas, e insistió en que la colaboración ciudadana es clave para lograr resultados efectivos.