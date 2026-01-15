Panamá Nacionales -  15 de enero de 2026 - 15:53

Capturan a dos presuntos secuestradores en la operación Leyenda

Los presuntos secuestradores fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para los trámites legales de rigor.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

Mediante una operación conjunta denominada Leyenda, la Policía Nacional y la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada lograron la aprehensión de dos presuntos secuestradores vinculados al delito de secuestro, en el distrito de San Miguelito.

El hecho investigado se registró el 29 de octubre de 2025, cuando se reportó el supuesto secuestro de dos adultos y una menor de edad, por quienes los captores exigían una alta suma de dinero. Tras acciones operativas y de negociación, las víctimas fueron rescatadas sanas y salvas, lo que permitió dar continuidad a las investigaciones e identificar a los presuntos responsables.

Este jueves 15 de enero se realizaron allanamientos en el distrito de San Miguelito, durante los cuales se logró la aprehensión de dos de las personas requeridas por las autoridades.

Los aprehendidos, junto con los indicios recabados, fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para los trámites legales de rigor.

