Capturan a dos presuntos secuestradores en la operación Leyenda.

Mediante una operación conjunta denominada Leyenda, la Policía Nacional y la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada lograron la aprehensión de dos presuntos secuestradores vinculados al delito de secuestro, en el distrito de San Miguelito.
Este jueves 15 de enero se realizaron allanamientos en el distrito de San Miguelito, durante los cuales se logró la aprehensión de dos de las personas requeridas por las autoridades.
Los aprehendidos, junto con los indicios recabados, fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para los trámites legales de rigor.