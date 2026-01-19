Panamá Nacionales -  19 de enero de 2026 - 11:44

Reforma Educativa: la Asamblea Nacional se declara lista para iniciar debate

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional anunció mesas de trabajo, conferencias y consultas ciudadanas para consensuar propuestas de reforma educativa

Asamblea inicia el camino hacia la reforma educativa.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

El diputado Jorge Bloise Iglesias, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, afirmó que el Legislativo está listo para iniciar formalmente la discusión sobre la reforma educativa, a través de un proceso técnico, amplio e independiente al que desarrolla el Ministerio de Educación (MEDUCA).

Bloise informó que se instalarán mesas de trabajo con la participación de ocho sectores y basadas en seis ejes temáticos, con el objetivo de construir propuestas consensuadas que contribuyan a una nueva legislación educativa para el país.

Diputado Jorge Bloise Iglesias
Mesas de trabajo con ocho sectores y seis ejes clave

El diputado detalló que las mesas se desarrollarán en seis sesiones dentro de la Asamblea Nacional y contarán con voz y voto de representantes del Meduca, gremios docentes, estudiantes, padres de familia, rectores de universidades oficiales y privadas, sociedad civil, empresa privada (CONEP) y trabajadores (CONATO).

Los ejes temáticos incluyen: gobernanza del Meduca, calidad educativa y equidad, formación docente, financiamiento y gestión con enfoque en la descentralización educativa, educación superior y técnica, además de conclusiones generales y recomendaciones. Bloise subrayó que este proceso legislativo es autónomo y no sustituye el que impulsa el Ejecutivo.

Consulta nacional y diagnóstico educativo

Como parte de la ruta anunciada, la comisión organizará un ciclo de conferencias que iniciará el viernes 23 de enero a las 7:30 a.m. en el Parlamento Latinoamericano con entrada libre, tendrá la participación de expertos internacionales, exministros de educación, representantes de la OCDE y especialistas vinculados a la prueba PISA. Posteriormente, se realizarán encuentros con expertos nacionales.

También se habilitará una encuesta nacional en línea y se llevarán a cabo diálogos regionales en todo el país. Bloise sostuvo que la reforma responde a una urgencia evidenciada por cifras como los 150 mil niños fuera del sistema escolar y los bajos niveles de comprensión lectora y matemática, y reiteró que el objetivo es construir una ley orgánica de educación como política de Estado, con participación ciudadana amplia y sostenida.

