Reforma Educativa: la Asamblea Nacional se declara lista para iniciar debate

El diputado Jorge Bloise Iglesias, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, afirmó que el Legislativo está listo para iniciar formalmente la discusión sobre la reforma educativa , a través de un proceso técnico, amplio e independiente al que desarrolla el Ministerio de Educación (MEDUCA).

Bloise informó que se instalarán mesas de trabajo con la participación de ocho sectores y basadas en seis ejes temáticos, con el objetivo de construir propuestas consensuadas que contribuyan a una nueva legislación educativa para el país.

Diputado Jorge Bloise Iglesias

Mesas de trabajo con ocho sectores y seis ejes clave

El diputado detalló que las mesas se desarrollarán en seis sesiones dentro de la Asamblea Nacional y contarán con voz y voto de representantes del Meduca, gremios docentes, estudiantes, padres de familia, rectores de universidades oficiales y privadas, sociedad civil, empresa privada (CONEP) y trabajadores (CONATO).

Los ejes temáticos incluyen: gobernanza del Meduca, calidad educativa y equidad, formación docente, financiamiento y gestión con enfoque en la descentralización educativa, educación superior y técnica, además de conclusiones generales y recomendaciones. Bloise subrayó que este proceso legislativo es autónomo y no sustituye el que impulsa el Ejecutivo.

Consulta nacional y diagnóstico educativo

Como parte de la ruta anunciada, la comisión organizará un ciclo de conferencias que iniciará el viernes 23 de enero a las 7:30 a.m. en el Parlamento Latinoamericano con entrada libre, tendrá la participación de expertos internacionales, exministros de educación, representantes de la OCDE y especialistas vinculados a la prueba PISA. Posteriormente, se realizarán encuentros con expertos nacionales.

También se habilitará una encuesta nacional en línea y se llevarán a cabo diálogos regionales en todo el país. Bloise sostuvo que la reforma responde a una urgencia evidenciada por cifras como los 150 mil niños fuera del sistema escolar y los bajos niveles de comprensión lectora y matemática, y reiteró que el objetivo es construir una ley orgánica de educación como política de Estado, con participación ciudadana amplia y sostenida.