MiAmbiente ordena paralizar extracción de arena en Punta Chame

Personal del Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) atendió una denuncia ciudadana por una supuesta extracción ilegal de arena en el sector de Punta Chame. Tras realizar las verificaciones correspondientes, la entidad confirmó que el material extraído estaba siendo utilizado para labores de relleno de playa frente a un proyecto turístico en desarrollo.

Personal de @MiAmbientePma atendió una denuncia por supuesta extracción ilegal de arena en el sector de Punta Chame.



La entidad detalla que tras verificaciones se constató la extracción destinada a labores de relleno de playa frente a un proyecto turístico en desarrollo en esta…

MiAmbiente: paralización e investigación en curso

De acuerdo con MiAmbiente, la actividad se detectó a lo largo de un tramo aproximado de 2.5 kilómetros lineales. Ante esta situación, la institución ordenó la paralización inmediata de los trabajos mientras se desarrolla la investigación técnica y administrativa.

La entidad informó que durante el proceso se evaluará el cumplimiento de las herramientas de gestión ambiental, la vigencia de los permisos y la normativa ambiental aplicable, con el fin de determinar las responsabilidades correspondientes.