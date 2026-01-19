Panamá Oeste Nacionales -  19 de enero de 2026 - 12:00

MiAmbiente ordena paralizar extracción de arena en Punta Chame

MiAmbiente investiga una denuncia por presunta extracción ilegal de arena vinculada a un proyecto turístico en esta zona del Pacífico panameño.

MiAmbiente paraliza extración ilegal de arena.

Christopher Perez
Christopher Perez

Personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) atendió una denuncia ciudadana por una supuesta extracción ilegal de arena en el sector de Punta Chame. Tras realizar las verificaciones correspondientes, la entidad confirmó que el material extraído estaba siendo utilizado para labores de relleno de playa frente a un proyecto turístico en desarrollo.

MiAmbiente: paralización e investigación en curso

De acuerdo con MiAmbiente, la actividad se detectó a lo largo de un tramo aproximado de 2.5 kilómetros lineales. Ante esta situación, la institución ordenó la paralización inmediata de los trabajos mientras se desarrolla la investigación técnica y administrativa.

La entidad informó que durante el proceso se evaluará el cumplimiento de las herramientas de gestión ambiental, la vigencia de los permisos y la normativa ambiental aplicable, con el fin de determinar las responsabilidades correspondientes.

