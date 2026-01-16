Policía Nacional investiga denuncia por presunto exhibicionismo en La Chorrera

Tras la denuncia presentada por residentes de Altos de la Pradera, en el distrito de La Chorrera, por la presunta presencia de un hombre que estaría cometiendo actos de exhibicionismo, unidades de la Policía Nacional se trasladaron al área para atender la situación.

El jefe de la Zona de Policía de Panamá Oeste, Adolfo Pérez, informó que las autoridades mantienen una línea de investigación activa, en coordinación con el Ministerio Público, con el fin de adelantar los trámites correspondientes y esclarecer los hechos denunciados por la comunidad.

Policía Nacional y Ministerio Público investigan denuncia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2012179232663761078?s=20&partner=&hide_thread=false Tras denuncia de residentes de Altos de la Pradera en La Chorrera, sobre un hombre que comete actos de exhibicionismo, unidades de la @policiadepanama se trasladaron al lugar.



El jefe de la Zona de Policía de Panamá Oeste, Adolfo Pérez, dijo que mantienen una "línea de… pic.twitter.com/EXA4gGqj00 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 16, 2026

Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos a denunciar este tipo de conductas, ya que atentan contra la convivencia y la seguridad de los residentes, especialmente de niños, adolescentes y mujeres que transitan por el sector.

La Policía Nacional indicó que se mantendrá la vigilancia en el área, mientras avanzan las investigaciones para dar con el responsable.