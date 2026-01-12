Delcy Rodríguez reafirma que lidera el Ejecutivo de Venezuela tras polémica con Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , reiteró este lunes que se mantiene al frente del Ejecutivo venezolano, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundiera una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia, en la que se le atribuía el cargo de “presidente interino de Venezuela” en enero de 2026.

Durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez defendió la soberanía e independencia del país, sin mencionar directamente a Trump.

"Desde acá nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quien manda en Venezuela. Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela", expresó.

Rodríguez subrayó que en el país existe una presidenta encargada, y se refirió al mandatario Nicolás Maduro como un “rehén”, tras su captura el pasado 3 de enero, junto a su esposa Cilia Flores, durante una operación ejecutada por Estados Unidos en Caracas.

Relaciones internacionales y reacción oficial de Delcy Rodríguez

La presidenta encargada indicó que Venezuela continúa avanzando en sus relaciones exteriores dentro del marco del derecho internacional.

"Avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para reivindicar y proteger los derechos de nuestra amada Venezuela", sostuvo.

Trump, por su parte, ha publicado en ocasiones anteriores imágenes manipuladas o videos generados con inteligencia artificial, aparentemente con fines polémicos. No obstante, la página oficial de Wikipedia no reflejaba cambios y mantenía a Trump identificado únicamente como presidente de Estados Unidos.

El domingo, el mandatario estadounidense afirmó que espera visitar Venezuela y reunirse con Delcy Rodríguez “en algún momento”, además de asegurar que Estados Unidos “se está llevando muy bien con el liderazgo” venezolano, tras la captura de Maduro.

El cruce de declaraciones se produce en medio de un escenario político y diplomático tenso, con repercusiones regionales y atención internacional.

FUENTE: EFE