ONG exige a Delcy Rodríguez publicar contrato para exportar gas por primera vez en Venezuela

La ONG Transparencia Venezuela exigió este lunes a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , la publicación del contrato que, según anunció, fue firmado para que Venezuela exporte por primera vez en su historia gas licuado de petróleo (GLP). El acuerdo fue informado el pasado viernes, sin que hasta ahora se conozcan detalles oficiales del convenio.

La organización considera que la divulgación del documento es clave para cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas establecidos en la Constitución, y que marcaría una diferencia frente al historial de opacidad que, asegura, ha caracterizado al Estado venezolano.

ONG exigen acceso público al contrato y sus condiciones

A través de una carta pública difundida en Instagram, Transparencia Venezuela solicitó que el contrato sea publicado de forma íntegra, junto con toda la información relacionada con su ejecución. La ONG subrayó que la ciudadanía tiene derecho a conocer los términos de un acuerdo de alto impacto económico y estratégico para el país.

En ese sentido, pidió que los datos estén disponibles de manera clara y verificable, y que puedan ser consultados libremente por la población.

Solicitan detalles sobre empresas, inversión y destino del gas

Entre la información requerida, la ONG destacó la necesidad de conocer qué empresas y entidades participan en el acuerdo, sus porcentajes de participación y los criterios utilizados para su selección. También solicitó detalles sobre los volúmenes de producción comprometidos, la vigencia del contrato, el monto de la inversión y las obligaciones tributarias.

Además, Transparencia Venezuela pidió que se expliquen las condiciones comerciales generales, las responsabilidades logísticas y el destino final de las exportaciones de GLP. Finalmente, la organización invitó a otras instituciones y a la ciudadanía a sumarse a esta exigencia como parte de un ejercicio de control y vigilancia pública.

