Julio Iglesias responde a denuncias por presuntos delitos sexuales y trata de personas.

El cantante Julio Iglesias rompió su silencio este viernes y calificó de "absolutamente falsas" las acusaciones de dos exempleadas, que denunciaron a la estrella de la canción latina ante la justicia española por presuntos delitos sexuales y trata de personas.

El caso estalló el martes, cuando la televisión estadounidense Univisión y el medio español http://elDiario.es publicaron una investigación con las acusaciones de una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta del cantante, el artista latino que más discos ha vendido en el mundo y padre del también cantante Enrique Iglesias.

Ambas denunciaron haber sido sometidas a vejaciones y acoso sexual, que en el caso de una de las mujeres incluía penetraciones no consentidas.

Los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas. Por entonces, las mujeres tenían 22 y 28 años, según detalló la investigación periodística.

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa", indicó el cantante, de 82 años, en Instagram, en su primera reacción directa desde el inicio del escándalo.

"Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza", destacó. "Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", agregó en un mensaje que finaliza estampando su firma y agradeciendo a "tantas y tantas personas queridísimas" que le han mandado "mensajes de cariño".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2012126549357502543&partner=&hide_thread=false El cantante Julio Iglesias rompió su silencio este viernes y calificó de "absolutamente falsas" las acusaciones de dos exempleadas, que denunciaron a la estrella de la canción latina ante la justicia española por presuntos delitos sexuales y trata de personas.



El caso estalló el… pic.twitter.com/JmPyuNUmHH — Telemetro Reporta (@TReporta) January 16, 2026

FUENTE: AFP