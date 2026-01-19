Presidente Mulino sostiene encuentros clave con Suiza y Singapur para atraer inversión

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , inició su agenda oficial en el Foro Económico Mundial de Davos con encuentros estratégicos junto a los presidentes de Suiza y Singapur, orientados a fortalecer relaciones bilaterales y generar nuevas oportunidades de inversión para el país.

Suiza: logística, Canal y comercio bilateral

Mulino se reunió con el presidente suizo, Guy Parmelin, con quien acordó estrechar los vínculos diplomáticos y económicos, destacando que Suiza es el tercer mayor inversionista en Panamá, con capitales que superan los 5.5 mil millones de dólares.

El mandatario panameño subrayó que la incorporación de Panamá al Mercosur posiciona al país como una plataforma logística clave para el acceso de la industria farmacéutica suiza al mercado suramericano. Parmelin, por su parte, mostró interés en la marina mercante panameña y el potencial del Canal de Panamá.

WhatsApp Image 2026-01-19 at 3.35.48 PM (1) Reuniones con el presidente Mulino. Cortesía

Durante el encuentro se abordaron proyectos estratégicos como el reservorio de Río Indio, el desarrollo de dos megapuertos y un gasoducto, así como la reciente apertura de la embajada panameña en Berna y la solicitud para que Suiza se adhiera al Tratado de Neutralidad del Canal.

Singapur: aviación, inversiones y semiconductores

Mulino también sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, a quien invitó a promover mayores inversiones en Panamá en sectores como aviación, tecnología, energía y logística.

El presidente singapurense manifestó interés en retomar operaciones de su industria aeronáutica en Panamá y valoró los proyectos vinculados al Canal, incluidos los futuros megapuertos. Además, Panamá expresó su interés en que Singapur se convierta en un aliado estratégico para el desarrollo de la industria de semiconductores.

Ambos mandatarios coincidieron en la importancia de una futura visita oficial a Singapur para concretar oportunidades de negocios y misiones empresariales.