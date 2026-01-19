Becas del IFARHU: Estudiantes de medicina denuncian falta de contrato y pagos tras ganar el beneficio

Un total de 120 estudiantes de medicina denunciaron que, aunque ganaron becas completa del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) en 2022, hasta la fecha no han firmado un contrato ni recibido pagos, ni para las universidades ni como ayuda económica personal.

Las jóvenes Rebeca Herrera y Esperanza Sánchez explicaron que el proceso fue altamente selectivo e incluyó exámenes en biología, química, física y matemática, además de un curso propedéutico de seis meses. Tras cumplir todas las etapas, ingresaron formalmente a la carrera bajo la promesa de una beca integral.

Estudiantes de medicina Estudiante Esperanza Sánchez. TReporta

Estudiantes denuncian bloqueo de matrículas y falta de respuestas

Según relataron, el IFARHU les informó que el trámite contractual tomaría cerca de un año, pero con el tiempo recibieron explicaciones relacionadas con falta de presupuesto, cambios administrativos y revisión de convenios. En diciembre de 2025 conocieron que el convenio que respaldaba la convocatoria había vencido pocos meses después de iniciado el proceso.

La ausencia de contrato ha provocado que algunas universidades bloqueen la matrícula de los estudiantes, impidiéndoles asistir a clases, pese a que ya cursan el tercer año de medicina. Los afectados también señalaron que el Ministerio de Salud se retiró del convenio sin que existiera una notificación formal a los beneficiarios.

Ante este escenario, los estudiantes han realizado protestas y reiteraron su llamado a las autoridades para que se garantice el cumplimiento del proceso por el cual fueron seleccionados y se les permita continuar su formación profesional.