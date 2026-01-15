Agroferias del IMA: conoce dónde estarán este viernes 16 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este viernes 16 de enero se realizarán agroferias en diversas provincias del país, donde se ofrecerán bolsas de arroz, legumbres y otros productos de la canasta básica.
Agroferias para el viernes 16 de enero
Los Santos
- Calle Emilio Castro, frente al Estadio Olmedo Solé, distrito de Las Tablas
Chiriquí
- Cancha comunal de Alanje, corregimiento de Alanje
Panamá Este
- Comunidad de La Ocho, en Tortí, distrito de Chepo
Panamá Oeste
- Terrenos de la Feria de la Naranja, en El Cacao, Distrito de Capira
Panamá
- Estacionamientos de la Capilla de San Joaquín, corregimiento de Pedregal
Veraguas
- Estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago
Coclé
- Cancha techada de Juan Díaz, distrito de Antón