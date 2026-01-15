Panamá Nacionales -  15 de enero de 2026 - 15:29

Agroferias del IMA: conoce dónde estarán este viernes 16 de enero

IMA invitó a la ciudadanía a asistir a las agroferias del viernes 16 de enero portando su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este viernes 16 de enero se realizarán agroferias en diversas provincias del país, donde se ofrecerán bolsas de arroz, legumbres y otros productos de la canasta básica.

Agroferias para el viernes 16 de enero

Los Santos

  • Calle Emilio Castro, frente al Estadio Olmedo Solé, distrito de Las Tablas

Chiriquí

  • Cancha comunal de Alanje, corregimiento de Alanje

Panamá Este

  • Comunidad de La Ocho, en Tortí, distrito de Chepo

Panamá Oeste

  • Terrenos de la Feria de la Naranja, en El Cacao, Distrito de Capira

Panamá

  • Estacionamientos de la Capilla de San Joaquín, corregimiento de Pedregal

Veraguas

  • Estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago

Coclé

  • Cancha techada de Juan Díaz, distrito de Antón
