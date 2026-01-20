Hallan cuerpo en Panamá Este; investigan si se trata de Luis Ortega reportado como desaparecido

Un cuerpo sin vida fue ubicado en Panamá Este , y de manera preliminar se presume que corresponde al señor Luis Ernesto Ortega, adulto mayor que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 9 de enero, informaron fuentes oficiales.

Contenido relacionado: Camión cargado de cemento se vuelca en la Vía Centenario y provoca fuerte tranque

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) indicó que el caso se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades competentes, quienes deberán confirmar oficialmente la identidad del fallecido y las circunstancias del hecho.

Su mascota aún no aparece

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2013571864933683510?s=20&partner=&hide_thread=false Un cuerpo sin vida fue ubicado en Panamá Este y se presume que se trate del señor Luis Ernesto Ortega, quien desde el pasado 9 de enero fue reportado como desaparecido. pic.twitter.com/L49eo41BOl — Telemetro Reporta (@TReporta) January 20, 2026

Familiares de Luis Ernesto Ortega señalaron que su mascota continúa desaparecida, situación que mantiene la preocupación entre sus allegados. De acuerdo con la información proporcionada, la desaparición ocurrió en una zona donde el adulto mayor solía realizar ejercicios diariamente acompañado de su mascota.

Desde el momento de la denuncia, organismos de seguridad y voluntarios participaron en las labores de búsqueda en el área.

Las autoridades reiteraron que el proceso de verificación e investigación continúa en curso, mientras se brinda acompañamiento a la familia afectada.