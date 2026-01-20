Panamá Nacionales -  20 de enero de 2026 - 09:22

Hallan cuerpo en Panamá Este; investigan si se trata de Luis Ortega reportado como desaparecido

Autoridades investigan el hallazgo de un cuerpo en Panamá Este que podría corresponder a Luis Ernesto Ortega, desaparecido desde el 9 de enero.

Hallan cuerpo en Panamá Este

Hallan cuerpo en Panamá Este

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un cuerpo sin vida fue ubicado en Panamá Este, y de manera preliminar se presume que corresponde al señor Luis Ernesto Ortega, adulto mayor que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 9 de enero, informaron fuentes oficiales.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) indicó que el caso se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades competentes, quienes deberán confirmar oficialmente la identidad del fallecido y las circunstancias del hecho.

Su mascota aún no aparece

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2013571864933683510?s=20&partner=&hide_thread=false

Familiares de Luis Ernesto Ortega señalaron que su mascota continúa desaparecida, situación que mantiene la preocupación entre sus allegados. De acuerdo con la información proporcionada, la desaparición ocurrió en una zona donde el adulto mayor solía realizar ejercicios diariamente acompañado de su mascota.

Desde el momento de la denuncia, organismos de seguridad y voluntarios participaron en las labores de búsqueda en el área.

Las autoridades reiteraron que el proceso de verificación e investigación continúa en curso, mientras se brinda acompañamiento a la familia afectada.

En esta nota:
Seguir leyendo

Décimos retenidos entre 1972 y 1983: jubilados y pensionados esperan reglamentación para cobrar

MiCultura: monumento chino se mantendría en el Mirador del Pacífico

Camión cargado de cemento se vuelca en la Vía Centenario y provoca fuerte tranque

Recomendadas

Más Noticias