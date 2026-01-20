Panamá prohíbe explotación comercial de tiburones y rayas por vulnerabilidad biológica

Panamá prohibió la exportación comercial de especies de tiburones y rayas incluidas en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), informó este martes el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La medida establece una cuota cero de exportación, vigente desde el 1 de enero de 2026, que veta las exportaciones comerciales internacionales de estas especies, así como de sus productos, subproductos, partes o derivados.

Según MiAmbiente, la decisión busca prevenir la sobreexplotación y generar el tiempo necesario para fortalecer la información científica, los sistemas de monitoreo poblacional, los mecanismos de control y la trazabilidad de estas especies marinas.

“Esta medida se mantendrá vigente hasta que se desarrollen investigaciones científicas por especie, se implementen monitoreos poblacionales y se afiancen acciones efectivas de trazabilidad y control de los especímenes y de las transacciones asociadas”, precisó el comunicado oficial. “Esta medida se mantendrá vigente hasta que se desarrollen investigaciones científicas por especie, se implementen monitoreos poblacionales y se afiancen acciones efectivas de trazabilidad y control de los especímenes y de las transacciones asociadas”, precisó el comunicado oficial.

Medida en Panamá está orientada a la conservación marina

El Ministerio de Ambiente destacó que la prohibición responde a la vulnerabilidad biológica de los tiburones y rayas, su valor ecológico en los ecosistemas marinos y la necesidad de asegurar que cualquier uso futuro sea compatible con la conservación de las poblaciones silvestres.

MiAmbiente aclaró que la cuota cero solo exceptúa los usos científicos, médicos, educativos y aquellos requeridos para la aplicación de la ley, procesos judiciales o forenses, los cuales deberán cumplir previamente con los procesos formales de autorización establecidos por la entidad, en su calidad de Autoridad Administrativa CITES en Panamá.

Notificación internacional

El comunicado oficial indicó además que MiAmbiente notificó formalmente a la Secretaría de CITES y a las Partes sobre la implementación de esta medida, la cual ya fue difundida a nivel mundial.

“Esta acción forma parte de los esfuerzos nacionales para la protección de los recursos marinos y el manejo responsable de las especies de interés comercial”, señaló la institución.

