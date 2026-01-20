Congelar alimentos: la forma más práctica de ahorrar dinero y tiempo en la cocina

Ahorrar en la cocina no implica renunciar a consumir alimentos saludables. Cada vez más nutricionistas recomiendan el uso estratégico del congelador como una solución práctica para optimizar el presupuesto familiar, reducir el desperdicio de comidas y ganar tiempo en la preparación diaria de las comidas.

La clave no está en comprar menos, sino en conservar mejor. Congelar de forma adecuada permite aprovechar ofertas del mercado y asegurar que los alimentos mantengan su valor nutricional hasta el momento de consumirlos.

Nutricionistas explican técnicas para congelar de forma estratégica los alimentos, para mantener su valor nutricional y así aprovechar las ofertas del mercado.

Organización en alimentos que marca la diferencia

Entre las técnicas más utilizadas se encuentran el batch cooking y el meal prep. El batch cooking consiste en preparar alimentos por lotes, como arroz, frijoles, carnes o pescados, para almacenarlos en refrigeración o congelación y utilizarlos durante la semana. El meal prep, en cambio, permite dejar comidas completas ya porcionadas en envases individuales, listas para llevar al trabajo, la escuela o consumir en casa.

Estas preparaciones pueden conservarse congeladas entre tres y seis meses, dependiendo del alimento y el método de almacenamiento.

Qué alimentos se pueden congelar

Vegetales como zanahoria y brócoli, frutas como piña y melón, y tubérculos como yuca, ñame y papa se conservan bien al congelarse. En el caso de los tubérculos, la cocción previa y congelación ayuda a mantener su textura y puede aportar beneficios al control de la glucosa.

Asimismo, proteínas como el pollo guisado pueden congelarse en porciones pequeñas, facilitando la preparación de platos completos y balanceados. Con planificación y orden, la congelación se convierte en una aliada para ahorrar dinero, reducir el estrés y mejorar la alimentación en el hogar.