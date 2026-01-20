Mojaderas del Carnaval Acuático de Penonomé se extenderán hasta las 5:00 p.m.

Las tradicionales mojaderas del Carnaval Acuático de Penonomé se extenderán este año hasta las 5:00 de la tarde, como parte de los ajustes anunciados para el desarrollo de esta popular festividad en la provincia de Coclé.
La medida busca ofrecer más horas de diversión a los asistentes, manteniendo el orden y la seguridad durante las celebraciones, que cada año atraen a miles de personas locales y visitantes.
Además, se informó que habrá desfiles desde el domingo hasta el martes de Carnaval, los cuales se realizarán en la Avenida Central, a partir de las 9:00 de la noche, consolidando a Penonomé como uno de los puntos más concurridos durante estas fiestas.
Las autoridades exhortaron a la población a disfrutar de manera responsable, respetar las normas establecidas y seguir las recomendaciones de seguridad para garantizar un Carnaval sin incidentes.