Agroferias del IMA: lista completa de los puntos programados para el 21 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares y puntos de ventas para las agroferias del miércoles 21 de enero, donde se ofrecerán bolsas de arroz, legumbres y otros productos de la canasta básica.
Contenido relacionado: Magistrado Olmedo Arrocha informa avances y retos del Código Procesal Civil
Agroferias del IMA del miércoles 21 de enero
Los Santos
- A un costado de la Junta Comunal de Paitilla, distrito de Pocrí
Panamá Este
- Cancha de Unión de Azuero, distrito de Chepo
- Gimnasio Comunal de La Mesa, corregimiento de San Martín
Chiriquí
- Cancha Comunal de Quebrada de Piedra, distrito de Tolé
Veraguas
- Cancha Comunal de Zapotillo, distrito de Las Palmas
- Casa Comunal La Raya de Santa María, distrito de Santiago
Herrera
- Cancha Municipal de Los Pozos cabecera, distrito de Los Pozos