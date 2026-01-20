Panamá Nacionales -  20 de enero de 2026 - 14:46

Agroferias del IMA: lista completa de los puntos programados para el 21 de enero

El IMA realizará agroferias el miércoles 21 de enero en varias provincias del país. Conoce los lugares, horarios y productos a precios subsidiados.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares y puntos de ventas para las agroferias del miércoles 21 de enero, donde se ofrecerán bolsas de arroz, legumbres y otros productos de la canasta básica.

La entidad invitó a la ciudadanía a asistir a estas jornadas a partir de las 8:00 a.m., portando su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA del miércoles 21 de enero

Los Santos

  • A un costado de la Junta Comunal de Paitilla, distrito de Pocrí

Panamá Este

  • Cancha de Unión de Azuero, distrito de Chepo
  • Gimnasio Comunal de La Mesa, corregimiento de San Martín

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Quebrada de Piedra, distrito de Tolé

Veraguas

  • Cancha Comunal de Zapotillo, distrito de Las Palmas
  • Casa Comunal La Raya de Santa María, distrito de Santiago

Herrera

  • Cancha Municipal de Los Pozos cabecera, distrito de Los Pozos
