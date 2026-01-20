Hallazgo de cuerpo sin vida en Charco El Silvestre durante búsqueda de Luis Ortega

El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición, registrado la tarde del martes en el sector de Charco El Silvestre, corregimiento de Pedregal, mantiene en expectativa a las autoridades y a familiares de Luis Ortega, quien había sido reportado como desaparecido y residía en Cerro Azul.

SaveClip.App_619553305_18111021604711752_3540311308149841220_n Se presume que sea el del Sr Luis Ernesto Ortega, quien se encontraba desaparecido. SINAPROC

Hallazgo dentro del área de búsqueda

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) confirmó que el cuerpo fue localizado a unos 10 a 11 kilómetros del punto de referencia donde se vio por última vez a Ortega. El sitio formaba parte de los rangos establecidos para la búsqueda, en la que participaron equipos de respuesta y voluntarios de comunidades cercanas.

Tras conocerse la información, familiares del desaparecido se trasladaron al lugar, aunque las autoridades aclararon que aún no existe confirmación oficial de identidad. De acuerdo con SINAPROC, el protocolo establece que la verificación corresponde exclusivamente al Ministerio Público.

SaveClip.App_619720584_18111021610711752_5536652029087706237_n Charco El Silvestre, corregimiento de Pedregal. SINAPROC

Investigación queda en manos del Ministerio Público

El fiscal Barragán, quien lidera la unidad de personas desaparecidas del Ministerio Público, informó que el cuerpo será sometido a los procedimientos forenses correspondientes, incluida la necropsia, con el objetivo de establecer la identidad y las circunstancias del fallecimiento.

Las autoridades reiteraron que, por ahora, lo único confirmado es el hallazgo de un cuerpo sin signos vitales, el cual deberá pasar por análisis técnicos y científicos antes de emitir cualquier conclusión. El hecho de que el cuerpo haya sido encontrado dentro del área donde se desarrollaban las labores de búsqueda es un elemento que será evaluado dentro de la investigación.

Las autoridades indicaron que se mantendrán atentas a los resultados forenses y a cualquier información adicional que permita esclarecer el caso, mientras continúa el acompañamiento a los familiares en este proceso.