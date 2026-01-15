Niña de 9 años muere por vómitos y diarrea en la comarca Ngäbe Buglé

Una de niña nueve años, residente en el corregimiento de Agua de Salud, en la comarca Ngäbe Buglé, falleció tras una situación sanitaria de vómito y diarrea que mantiene en alerta a la comunidad.

Líderes locales advierten que varios niños han debido ser trasladados a centros de salud, mientras se reportan síntomas similares en adultos, como fiebre y resfriados.

Niña fallece por presuntas dificultades en la atención médica

Autoridades comunitarias indicaron que en el corregimiento se han registrado al menos cinco defunciones recientes, de las cuales dos estarían relacionadas con cuadros de diarrea y vómitos. Ante la presunta falta de servicios medicos activos en algunos puntos del área, pacientes han tenido que ser trasladados hacia El Peñón, donde actualmente hay un médico atendiendo.

Uno de los principales focos de preocupación es el puesto de salud de Batata, que según reportes permanece cerrado. Dirigentes locales señalan que, ante una situación de emergencia, el personal sanitario debe responder de forma inmediata para evitar nuevas muertes, especialmente en comunidades de difícil acceso.

Comunidad pide ambulancia y apoyo del MINSA

Representantes del corregimiento reiteraron su solicitud al Ministerio de Salud (MINSA) para que el puesto de salud de El Peñón sea apoyado con una ambulancia. Aseguran que esta petición ha sido presentada en reiteradas ocasiones sin recibir respuesta. “No podemos permitir más defunciones por falta de atención o traslado”, expresaron, al tiempo que recordaron las limitaciones económicas de muchas familias para movilizarse por cuenta propia.

Mientras tanto, varios menores han sido evacuados al Hospital Regional Luis “Chicho” Fábrega, aunque hasta el momento no se han dado cifras oficiales sobre la cantidad de pacientes atendidos.

Desde la Oficina de Relaciones Públicas del MINSA se informó que el tema corresponde a la regional en la comarca Ngäbe Buglé. La comunidad, que permanece de luto, espera datos claros y acciones concretas que permitan reforzar la atención médica y prevenir nuevos casos en la zona.