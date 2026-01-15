IFARHU inicia capacitaciones sobre nuevo reglamento de becas y PASE-U

Directores provinciales, regionales y comarcales del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) participaron en una jornada de inducción y actualización institucional, en la que recibieron recomendaciones y lineamientos sobre el trámite adecuado de becas a nivel nacional.

La capacitación abarca aspectos clave relacionados con las becas del Concurso General, becas por Discapacidad y becas Socioeconómicas, con el objetivo de garantizar una correcta aplicación del nuevo reglamento de becas y mejorar la atención a los estudiantes que aspiran a estos beneficios.

Actualización normativa y procesos

La jornada, que se desarrolla durante dos días, busca actualizar a los directivos sobre los requisitos vigentes, los procedimientos administrativos y los criterios de evaluación establecidos en el reglamento recientemente actualizado.

image

Además, se abordaron temas relacionados con el programa PASE-U y otros procesos vinculados a la gestión de becas y asistencias económicas, considerados fundamentales para miles de estudiantes en todo el país.

Enfoque en becas por discapacidad

Durante la inducción, Itzen Hernández, representante de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), orientó a los participantes sobre la identificación de los distintos tipos de discapacidad, así como los requisitos específicos que deben cumplir los estudiantes con discapacidad para acceder a las becas que ofrece el IFARHU.

Este componente busca asegurar una atención inclusiva, equitativa y conforme a la normativa vigente, evitando errores en los trámites y garantizando el respeto a los derechos de esta población.

Transparencia y eficiencia

El IFARHU destacó que esta iniciativa forma parte de sus esfuerzos por fortalecer la transparencia, la eficiencia administrativa y la correcta ejecución de los programas de becas a nivel nacional, reforzando el rol de sus direcciones regionales como primer punto de contacto con los beneficiarios.