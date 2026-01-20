Más de 130 estudiantes de medicina esperan pagos de becas tras envío de documentos del MINSA al IFARHU

El ministro de Salud, Fernando Boyd, confirmó que el Ministerio de Salud (MINSA) entregará al Ifarhu la documentación de más de 130 estudiantes de medicina de universidades privadas que aún no han recibido el pago de las becas obtenidas mediante un convenio entre ambas entidades, con el objetivo de facilitar su registro y permitir que la Contraloría General de la República apruebe los pagos pendientes.
Boyd explicó que la situación responde a un problema de data heredada de la administración anterior, lo que ha retrasado el proceso de desembolso para los estudiantes afectados.
El MINSA informó que, al inicio de la actual gestión, se estableció un acercamiento formal con el Ifarhu para revisar los convenios vigentes, incluyendo los suscritos con universidades particulares. Sin embargo, indicó que cambios administrativos en el Ifarhu provocaron retrasos en la programación de reuniones necesarias para la actualización de estos acuerdos.
Según la entidad, dichos convenios requieren adecuarse a la realidad actual, en concordancia con las disposiciones del Ministerio de Salud y el ejercicio de las distintas profesiones del área sanitaria.
Finalmente, el MINSA señaló que se realizarán reuniones de coordinación con las universidades privadas, con el fin de subsanar los compromisos financieros pendientes y garantizar la continuidad académica de los estudiantes beneficiarios.