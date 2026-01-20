IMHPA alerta por radiación UV extrema y riesgo de incendios en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por índices de radiación ultravioleta (UV) elevados a extremos, debido a las condiciones atmosféricas estables que se prevén para los próximos días.
De acuerdo con el pronóstico, el país estará bajo un escenario de menor cobertura nubosa y ambiente seco, lo que favorecerá una mayor exposición a la radiación solar, especialmente durante las horas de mayor incidencia, entre las 10:00 a.m. y 3:00 p.m.
Áreas bajo aviso por radiación UV según IMHPA
Vertiente del Caribe:
- Bocas del Toro
- Comarca Ngäbe Buglé
- Veraguas
- Colón
- Comarca Guna Yala
Vertiente del Pacífico:
- Veraguas (centro y sur)
- Los Santos
- Herrera
- Coclé
- Panamá Oeste
- Panamá
- Darién
- Comarca Emberá Wounaan
El IMHPA recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protector solar, ropa de manga larga, gorras o sombreros, y mantenerse hidratados, especialmente niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.
Alerta por riesgo de incendios
Adicionalmente, la entidad informó que se mantiene un aviso de vigilancia por generación y propagación de incendios, debido a la sequedad del ambiente, lo que incrementa el riesgo de incendios forestales y de masa vegetal.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a no realizar quemas, reportar cualquier conato de incendio y seguir las recomendaciones de los organismos de seguridad y protección civil.