IMHPA alerta por radiación UV extrema y riesgo de incendios en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) emitió un aviso de vigilancia por índices de radiación ultravioleta (UV) elevados a extremos, debido a las condiciones atmosféricas estables que se prevén para los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico, el país estará bajo un escenario de menor cobertura nubosa y ambiente seco, lo que favorecerá una mayor exposición a la radiación solar, especialmente durante las horas de mayor incidencia, entre las 10:00 a.m. y 3:00 p.m.

Áreas bajo aviso por radiación UV según IMHPA

Vertiente del Caribe:

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe Buglé

Veraguas

Colón

Comarca Guna Yala

Vertiente del Pacífico:

Veraguas (centro y sur)

Los Santos

Herrera

Coclé

Panamá Oeste

Panamá

Darién

Comarca Emberá Wounaan

El IMHPA recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protector solar, ropa de manga larga, gorras o sombreros, y mantenerse hidratados, especialmente niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

Alerta por riesgo de incendios

Adicionalmente, la entidad informó que se mantiene un aviso de vigilancia por generación y propagación de incendios, debido a la sequedad del ambiente, lo que incrementa el riesgo de incendios forestales y de masa vegetal.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a no realizar quemas, reportar cualquier conato de incendio y seguir las recomendaciones de los organismos de seguridad y protección civil.