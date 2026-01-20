Panamá Nacionales -  20 de enero de 2026 - 16:55

IMHPA alerta por radiación UV extrema y riesgo de incendios en Panamá

IMHPA emitió un aviso de vigilancia por radiación ultravioleta extrema y riesgo de incendios en varias regiones de Panamá debido a condiciones secas y estables.

IMHPA alerta por radiación UV 

IMHPA alerta por radiación UV 

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por índices de radiación ultravioleta (UV) elevados a extremos, debido a las condiciones atmosféricas estables que se prevén para los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico, el país estará bajo un escenario de menor cobertura nubosa y ambiente seco, lo que favorecerá una mayor exposición a la radiación solar, especialmente durante las horas de mayor incidencia, entre las 10:00 a.m. y 3:00 p.m.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2013704987751166317?s=20&partner=&hide_thread=false

Áreas bajo aviso por radiación UV según IMHPA

Vertiente del Caribe:

  • Bocas del Toro
  • Comarca Ngäbe Buglé
  • Veraguas
  • Colón
  • Comarca Guna Yala

Vertiente del Pacífico:

  • Veraguas (centro y sur)
  • Los Santos
  • Herrera
  • Coclé
  • Panamá Oeste
  • Panamá
  • Darién
  • Comarca Emberá Wounaan

El IMHPA recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protector solar, ropa de manga larga, gorras o sombreros, y mantenerse hidratados, especialmente niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

Alerta por riesgo de incendios

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2013623439374881160?s=20&partner=&hide_thread=false

Adicionalmente, la entidad informó que se mantiene un aviso de vigilancia por generación y propagación de incendios, debido a la sequedad del ambiente, lo que incrementa el riesgo de incendios forestales y de masa vegetal.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a no realizar quemas, reportar cualquier conato de incendio y seguir las recomendaciones de los organismos de seguridad y protección civil.

En esta nota:
Seguir leyendo

Boyd Galindo pide revisar proyecto de ley que amplía horarios en centros de salud

Más de 130 estudiantes de medicina esperan pagos de becas tras envío de documentos del MINSA al IFARHU

CSS publica fechas de pago a jubilados y pensionados en febrero 2026

Recomendadas

Más Noticias