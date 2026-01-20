Ministro Orillac recibe a estudiantes del Tecnológico de Monterrey en Panamá

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac , se reunió este lunes con destacados estudiantes del Programa de Liderazgo Empresarial Internacional (PLEI) del Tecnológico de Monterrey, como parte de una visita académica orientada a fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias.

Ministro Orillac se reunió con estudiantes del PLEI

image

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de las Garzas, donde se explicó que el PLEI busca acercar a los estudiantes a los principales retos y oportunidades de la región, promoviendo el diálogo directo con líderes del sector público y privado, así como una comprensión profunda sobre desarrollo económico, gobernanza e integración regional.

Durante la reunión, se destacó que la visita del PLEI a Panamá tiene como objetivo fortalecer el intercambio académico y cultural, además de brindar a los jóvenes la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento del Estado, su visión de desarrollo y el rol estratégico de Panamá como puente entre regiones y economías.

En este contexto, Panamá fue resaltado como un punto estratégico fundamental para la misión del programa, dada su relevancia histórica, política y logística, especialmente por el papel del Canal de Panamá en el comercio y la conectividad global.