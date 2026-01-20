Panamá Nacionales -  20 de enero de 2026 - 16:10

Ministro Orillac recibe a estudiantes del Tecnológico de Monterrey en Panamá

El ministro Orillac se reunió con estudiantes del PLEI del Tecnológico de Monterrey para dialogar sobre desarrollo, gobernanza y el rol estratégico de Panamá.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, se reunió este lunes con destacados estudiantes del Programa de Liderazgo Empresarial Internacional (PLEI) del Tecnológico de Monterrey, como parte de una visita académica orientada a fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias.

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de las Garzas, donde se explicó que el PLEI busca acercar a los estudiantes a los principales retos y oportunidades de la región, promoviendo el diálogo directo con líderes del sector público y privado, así como una comprensión profunda sobre desarrollo económico, gobernanza e integración regional.

Durante la reunión, se destacó que la visita del PLEI a Panamá tiene como objetivo fortalecer el intercambio académico y cultural, además de brindar a los jóvenes la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento del Estado, su visión de desarrollo y el rol estratégico de Panamá como puente entre regiones y economías.

En este contexto, Panamá fue resaltado como un punto estratégico fundamental para la misión del programa, dada su relevancia histórica, política y logística, especialmente por el papel del Canal de Panamá en el comercio y la conectividad global.

