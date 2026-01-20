Homicidio en Coclé: Riña termina en muerte, Policía Nacional busca a los responsables

Un hombre de 41 años de edad murió tras ser atacado con un arma punzocortante en medio de una riña, registrada en el sector de Pozo Azul, en el corregimiento de Chiguirí Arriba, provincia de Coclé .

Riña termina en homicidio en Chiguirí Arriba, Coclé

Un hombre de 41 años de edad fue asesinado con un arma punzocortante en medio de una riña en el sector de Pozo Azul, en el corregimiento de Chiguirí Arriba, en Coclé.



Esta es la tercera víctima de homicidio que se registra en la provincia en los primeros días del 2026.



Esta es la tercera víctima de homicidio que se registra en la provincia en los primeros días del 2026. pic.twitter.com/OHuKSGm6hJ — Telemetro Reporta (@TReporta) January 20, 2026

De acuerdo con los primeros informes, el hecho violento se produjo durante una confrontación entre varias personas. La víctima sufrió heridas graves, por lo que falleció en el lugar antes de recibir atención médica.

Unidades de la Policía Nacional y del Ministerio Público acudieron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes, a fin de determinar las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.

Con este caso, ya son tres las víctimas de homicidio registradas en la provincia de Coclé en los primeros días del 2026, lo que mantiene en alerta a las autoridades de seguridad.