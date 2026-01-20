MIDES desmiente supuesto apoyo económico de B/.1,000 en programa Red de Oportunidades

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) aclaró a la ciudadanía que es falsa la información que circula en redes sociales, en la que se asegura que el Gobierno Nacional, a través del Programa Red de Oportunidades, estaría ofreciendo un apoyo económico de hasta B/.1,000 mediante supuestos procesos de verificación, registro y solicitud en línea.
Ante esta situación, el MIDES exhortó a la población a no compartir información no verificada y a evitar proporcionar datos personales en plataformas digitales ajenas a los canales oficiales de la institución, ya que este tipo de mensajes suelen ser utilizados para estafas y robo de información.
El ministerio reiteró que toda la información oficial sobre programas sociales, requisitos y beneficios es comunicada exclusivamente a través de los canales institucionales del MIDES, por lo que recomendó a la ciudadanía mantenerse informada únicamente por esas vías.