MIDES desmiente supuesto apoyo económico de B/.1,000 en programa Red de Oportunidades

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) aclaró a la ciudadanía que es falsa la información que circula en redes sociales, en la que se asegura que el Gobierno Nacional, a través del Programa Red de Oportunidades, estaría ofreciendo un apoyo económico de hasta B/.1,000 mediante supuestos procesos de verificación, registro y solicitud en línea.

La entidad precisó que el Programa Red de Oportunidades no otorga beneficios económicos bajo las condiciones descritas en dichas publicaciones y no solicita registros ni trámites a través de enlaces no oficiales.

MIDES alerta por información falsa sobre apoyo de B/.1,000

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MIDESPma/status/2013629889841111422?s=20&partner=&hide_thread=false COMUNICADO pic.twitter.com/GxfiqV2ayL — Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (@MIDESPma) January 20, 2026

Ante esta situación, el MIDES exhortó a la población a no compartir información no verificada y a evitar proporcionar datos personales en plataformas digitales ajenas a los canales oficiales de la institución, ya que este tipo de mensajes suelen ser utilizados para estafas y robo de información.

El ministerio reiteró que toda la información oficial sobre programas sociales, requisitos y beneficios es comunicada exclusivamente a través de los canales institucionales del MIDES, por lo que recomendó a la ciudadanía mantenerse informada únicamente por esas vías.