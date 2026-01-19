MIDES realiza séptima jornada de pago de prima de antigüedad y prestaciones laborales

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) realizó la séptima entrega de cheques a exfuncionarios y la primera correspondiente al año 2026, como parte de las acciones emprendidas para saldar compromisos institucionales y fortalecer la transparencia en la gestión pública.
Durante la actividad, el viceministro del MIDES, Roberto Arosemena, destacó los esfuerzos impulsados por la ministra Beatriz Carles para garantizar la entrega oportuna de estos pagos.
MIDES: avances en el pago de prestaciones laborales
Bajo la administración de la ministra Carles, el MIDES ha desembolsado más de 1.5 millones de balboas en pagos de primas de antigüedad y prestaciones laborales, beneficiando a exfuncionarios que esperaron por más de 10 años el cumplimiento de sus derechos laborales.
Se trata de procesos justos, transparente y responsable que ha permitido tramitar exitosamente el pago de 1,286 planillas.
Desde el inicio de esta gestión, la institución ha mantenido un proceso transparente y ordenado, publicando en sus canales oficiales la lista de números de cédula de las personas con cheques disponibles para retiro.
También ha realizado reuniones con quienes aún permanecen en la lista de espera, reafirmando que somos un ministerio de puertas abiertas.
23 cheques sin retirar
A la fecha, permanecen sin retirar 23 cheques correspondientes a primas de antigüedad y 20 cheques por concepto de prestaciones laborales.
Para los excolaboradores que residen en el interior del país y no pudieron asistir al evento, se habilitó la línea telefónica 500-6049, a fin de coordinar la entrega correspondiente.
FUENTE: MIDES