SENAN decomisa más de 1,300 paquetes de droga, armas y embarcaciones en Veraguas.

Un total de 1,311 paquetes de presunta sustancia ilícita, tres embarcaciones, un fusil y 68 municiones fueron incautados por el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), en coordinación con el Ministerio Público, durante un operativo realizado en Puerto Escondido, provincia de Veraguas.