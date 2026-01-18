SENAN decomisa más de 1,300 paquetes de droga, armas y embarcaciones en Veraguas.

Un total de 1,311 paquetes de presunta sustancia ilícita, tres embarcaciones, un fusil y 68 municiones fueron incautados por el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), en coordinación con el Ministerio Público, durante un operativo realizado en Puerto Escondido, provincia de Veraguas.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2012959043694866612&partner=&hide_thread=false
Un total de 1,311 paquetes de presunta sustancia ilícita, 3 embarcaciones, 1 fusil y 68 munición, incautó el Servicio Nacional @aeronavalpanama junto al @PGN_PANAMA en Puerto Escondido, en la provincia de Veraguas.— Telemetro Reporta (@TReporta) January 18, 2026
Además, realizaron la aprehensión de dos personas. pic.twitter.com/AIRBs5rG43