Veraguas Nacionales -  18 de enero de 2026 - 16:55

SENAN decomisa más de 1,300 paquetes de droga, armas y embarcaciones en Veraguas

El SENAN aprehendió a dos personas, quienes fueron puestas a órdenes del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 1,311 paquetes de presunta sustancia ilícita, tres embarcaciones, un fusil y 68 municiones fueron incautados por el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), en coordinación con el Ministerio Público, durante un operativo realizado en Puerto Escondido, provincia de Veraguas.

Además, las autoridades aprehendieron a dos personas, quienes fueron puestas a órdenes del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

