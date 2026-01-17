Tragedia en Burunga: hombre mata a su pareja y se suicida

Un trágico hecho de violencia doméstica se registró la madrugada de este sábado 17 de enero en el corregimiento de Burunga , distrito de Arraiján, donde un hombre asesinó a su pareja y posteriormente se quitó la vida, en medio de una discusión.

De acuerdo con información preliminar, el hombre llegó a la residencia bajo los efectos del alcohol, lo que habría desencadenado una fuerte confrontación que terminó en el fatal desenlace.

El crimen ocurrió en presencia de las dos hijas menores de la pareja, quienes se encontraban en la vivienda al momento del suceso.

Autoridades investigan el caso en Burunga

Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y recabar evidencias.

Este caso se suma a los episodios de violencia contra la mujer que continúan generando alarma social, especialmente por el impacto directo que tienen en niños y adolescentes.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar a tiempo situaciones de violencia intrafamiliar y recordaron que existen líneas de apoyo y atención para víctimas de violencia doméstica.