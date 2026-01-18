Presidente Mulino viaja a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial 2026

Presidente de la República, José Raúl Mulino, durnate su participación en el MERCOSUR 2026.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajó este domingo 18 de enero a la ciudad de Davos, Suiza, para participar, por segundo año consecutivo, en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

El encuentro reúne a líderes mundiales de gobiernos, multinacionales, la sociedad civil y el sector académico, con el objetivo de debatir sobre el futuro, abordar problemáticas globales y establecer prioridades en beneficio de la humanidad. El evento se desarrollará del 19 al 22 de enero y contará con un programa estructurado en torno a cinco desafíos globales clave, que requieren diálogo y cooperación público-privada.

El WEF sostiene que, para enfrentar estos desafíos, el crecimiento, la resiliencia y la innovación serán ejes transversales que guiarán la forma en que los líderes abordan la complejidad actual y la identificación de oportunidades futuras.

Durante su participación, el presidente Mulino aprovechará los encuentros con líderes empresariales y de gobierno para promover futuras inversiones en Panamá, destacando las oportunidades que ofrece el país en sectores como el logístico, energético y financiero, entre otros.

La agenda del mandatario incluye reuniones bilaterales con presidentes y primeros ministros de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria, así como encuentros con altos ejecutivos de empresas multinacionales y organismos internacionales, entre ellos Citi, la naviera Maersk, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y directivos del WEF, organización que anunciará en Davos un importante evento para Panamá.

Asimismo, Mulino sostendrá reuniones con representantes de empresas de energía, logística y puertos, como la compañía emiratí DP World y la estadounidense AES.

En el marco del Foro Económico Mundial, el presidente panameño será uno de los expositores principales del panel “Reconstruyendo la confianza en Latinoamérica”, junto a sus homólogos de Ecuador, Daniel Noboa, y Colombia, Gustavo Petro; el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y representantes de Oxford University.

Además, participará como panelista en otros tres foros: “Transformando la frontera de inversión en América Latina”, “Cadenas de suministro: ¿se ha calmado la situación?” y “Líderes de la industria: ideas para recalibrar la nueva realidad energética”.

Finalmente, como parte de su agenda diplomática, se coordina un posible encuentro entre el presidente Mulino y Rafael Grossi, aspirante argentino a la Secretaría General de las Naciones Unidas.