16 de enero de 2026

Presidente Mulino conversa con Lula sobre CAF 2026, Venezuela y multilateralismo

El presidente Mulino conversó con Luiz Inácio Lula da Silva sobre la CAF 2026, la situación actual en Venezuela y el fortalecimiento del multilateralismo.

Presidente José Raúl Mulino conversa con Luiz Inácio Lula da Silva.

Presidente José Raúl Mulino conversa con Luiz Inácio Lula da Silva.

Por Ana Canto

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que abordaron diversos temas, entre ellos la posible participación de Lula en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe (CAF 2026), la situación actual en Venezuela y el fortalecimiento del multilateralismo.

“También coincidimos en la necesidad de estrechar los lazos entre los países de América Latina y de que los miembros del Mercosur refuercen su asociación con Panamá como hub logístico”, detalló Mulino.

