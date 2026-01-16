Presidente Mulino conversa con Lula sobre CAF 2026, Venezuela y multilateralismo

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que abordaron diversos temas, entre ellos la posible participación de Lula en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe (CAF 2026), la situación actual en Venezuela y el fortalecimiento del multilateralismo.