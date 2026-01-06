Panamá Nacionales -

Presidente Mulino reitera que el mandato de los venezolanos no puede ser "sustituido por arreglos de poder"

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se refirió este martes a la situación de Venezuela, reiterando que el “pueblo se expresó en 2024 de manera clara y masiva en las urnas. Ese mandato no puede ser ignorado, distorsionado ni sustituido por arreglos de poder que perpetúen las mismas estructuras que llevaron al colapso institucional, económico y humano a ese país hermano”.