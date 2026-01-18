MITRADEL realiza operativo para prevenir el trabajo infantil en San Miguelito.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) realizó un recorrido por comercios y establecimientos del distrito de San Miguelito, con el objetivo de concienciar y prevenir la contratación de mano de obra infantil, especialmente en actividades catalogadas como peligrosas por la legislación nacional e instrumentos internacionales.

Durante la jornada no se detectó la presencia de menores de edad laborando. No obstante, el equipo técnico de la entidad reiteró que, conforme a la legislación panameña, la edad mínima para trabajar es a partir de los 14 años, siempre que la actividad no interfiera con el derecho fundamental a la educación, sea segura y esté acorde con la edad y condición del adolescente.

Asimismo, se enfatizó que todo adolescente trabajador debe contar obligatoriamente con un permiso de trabajo, el cual se tramita exclusivamente ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a través de la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador.

En atención a este flagelo, MITRADEL ha incrementado los operativos de prevención y protección, así como las jornadas de capacitación dirigidas a actores clave y a diversos sectores económicos del país, como parte de la estrategia para la eliminación progresiva del trabajo infantil.

Esta diligencia se desarrolló de manera conjunta con instituciones que integran el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora (CETIPPAT), entre ellas la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y la Policía de Niñez y Adolescencia.