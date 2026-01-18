Culmina contrato de Revisalud y AAUD asumirá recolección de basura en San Miguelito

Este domingo 18 de enero culmina el contrato de recolección de basura en el distrito de San Miguelito con la empresa Revisalud, tras 20 años de prestación del servicio, en medio de múltiples controversias relacionadas con su ejecución.

Actualmente, San Miguelito no cuenta con una nueva empresa contratada para asumir la recolección de desechos, luego de que la Contraloría General de la República se negara a refrendar los contratos propuestos, al detectar inconsistencias legales, técnicas y presupuestarias.

Ante este escenario, el Gobierno Nacional informó que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asumirá de manera temporal la responsabilidad del servicio en el distrito, sin aumentar la tasa de aseo. Esta decisión ha sido cuestionada por la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, quien considera que la medida busca debilitar su figura como autoridad municipal, responder a intereses políticos y “pasar facturas” por razones ajenas a la gestión local.

Como parte de las alternativas para garantizar la continuidad del servicio, la AAUD ha instalado cajas tipo roll on–roll off en puntos estratégicos del distrito, específicamente en las áreas donde anteriormente operaba Revisalud.