Urgencias de la Policlínica de Betania cerrarán temporalmente este sábado

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el servicio de Urgencias de la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo, ubicada en Betania, permanecerá cerrado de manera temporal el sábado 17 de enero de 2026, debido a trabajos de limpieza profunda en sus instalaciones.

De acuerdo con el comunicado oficial, el cierre se realizará en el horario de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., periodo durante el cual no se permitirá el acceso al área intervenida, con el fin de garantizar las condiciones de bioseguridad para pacientes, personal de salud y visitantes.

Una vez concluidas las labores de aseo, el servicio de urgencias será restablecido con normalidad. Ese mismo sábado 17 de enero, la atención se brindará de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Para el domingo 18 de enero, el cuarto de urgencias funcionará en su horario habitual, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

La CSS señaló que las autoridades de la policlínica han coordinado el respaldo de otras unidades ejecutoras para la atención de los pacientes, en caso de que se requiera durante el tiempo de cierre temporal.

La institución agradeció la comprensión de los asegurados y usuarios, y ofreció disculpas por los inconvenientes que estas labores de mantenimiento puedan ocasionar.