Panamá tiene una de las tasas de embarazo adolescente más altas de la región

Un estudio publicado por la CCIAP reveló que el país tiene entre las tasas más altas de la región de adolescentes entre los 15 y 19 años embarazadas, con 57 por cada 1,000 habitantes. Celia Cordero, directora de Aplafa, detalló que si bien se ha registrado una pequeña disminución en las cifras de embarazo adolescente, continúa muy alto en personas en condiciones de vulnerabilidad.