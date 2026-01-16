Luego de una jornada de descanso, el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 retoma la acción este viernes 16 de enero con una fecha cargada de partidos decisivos, en un momento donde la tabla de posiciones empieza a marcar diferencias notables.

También te puede interesar: Béisbol Juvenil 2026 | resultados del miércoles 14 de enero, Coclé aprieta y próximos partidos

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Béisbol - Juvenil - 2026 Siguen los enfrentamientos en el Béisbol Juvenil 2026. RPC

Béisbol Juvenil 2026: partidos del viernes 16 de enero

La jornada presenta duelos atractivos en distintos puntos del país, todos programados para las 7:00 p.m.:

Veraguas vs Coclé - Estadio R. Cantera

- Estadio R. Cantera Panamá Metro vs Bocas del Toro - Estadio C. Byron

- Estadio C. Byron Colón vs Herrera - Estadio C. Nieto

- Estadio C. Nieto Panamá Oeste vs Chiriquí - Estadio Kenny Serracín

- Estadio Kenny Serracín Darién vs Los Santos - Estadio R. Hernández

- Estadio R. Hernández Panamá Este vs Occidente- Estadio Glorias Deportivas

FEDEBEIS.. Partidos del viernes 16 de enero. FEDEBEIS

La tabla posiciones se aprieta en la parte alta

Con 11 victorias en igual número de presentaciones, Panamá Oeste domina la clasificación, seguido por Panamá Este y Coclé, que se mantienen al acecho. Chiriquí y Panamá Metro completan el grupo de equipos con balance positivo, en una lucha cerrada por las primeras posiciones.

En la zona media, Los Santos y Occidente intentan recuperar terreno, mientras que Darién, Herrera, Bocas del Toro, Colón y Veraguas necesitan sumar con urgencia para cambiar el rumbo de su temporada.

Con varios equipos separados por pocos juegos, los resultados de este viernes podrían marcar un punto de inflexión en la carrera por la clasificación. Cada victoria comienza a valer más en un torneo donde el margen de error se reduce jornada tras jornada.