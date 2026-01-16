Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  16 de enero de 2026 - 09:32

Béisbol Juvenil 2026: partidos del viernes 16 de enero

Después de un día de descanso la temporada de Béisbol Juvenil 2026 continua con enfrentamientos candelas y la pelea por las primeras posiciones.

Luego de una jornada de descanso, el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 retoma la acción este viernes 16 de enero con una fecha cargada de partidos decisivos, en un momento donde la tabla de posiciones empieza a marcar diferencias notables.

Siguen los enfrentamientos en el Béisbol Juvenil 2026.

La jornada presenta duelos atractivos en distintos puntos del país, todos programados para las 7:00 p.m.:

  • Veraguas vs Coclé - Estadio R. Cantera
  • Panamá Metro vs Bocas del Toro - Estadio C. Byron
  • Colón vs Herrera - Estadio C. Nieto
  • Panamá Oeste vs Chiriquí - Estadio Kenny Serracín
  • Darién vs Los Santos - Estadio R. Hernández
  • Panamá Este vs Occidente- Estadio Glorias Deportivas

Partidos del viernes 16 de enero.

La tabla posiciones se aprieta en la parte alta

Con 11 victorias en igual número de presentaciones, Panamá Oeste domina la clasificación, seguido por Panamá Este y Coclé, que se mantienen al acecho. Chiriquí y Panamá Metro completan el grupo de equipos con balance positivo, en una lucha cerrada por las primeras posiciones.

En la zona media, Los Santos y Occidente intentan recuperar terreno, mientras que Darién, Herrera, Bocas del Toro, Colón y Veraguas necesitan sumar con urgencia para cambiar el rumbo de su temporada.

Con varios equipos separados por pocos juegos, los resultados de este viernes podrían marcar un punto de inflexión en la carrera por la clasificación. Cada victoria comienza a valer más en un torneo donde el margen de error se reduce jornada tras jornada.

