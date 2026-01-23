Suzanne Sáez asume gerencia educativa del ITSE tras renuncia de Milena Gómez

Suzanne Sáez asumirá de manera interina el cargo de gerente educativa del Instituto Técnico Superior Especializado ( ITSE ) , tras la renuncia irrevocable presentada por Milena Gómez, mientras se concreta el nombramiento oficial en firme.

La salida de Gómez se da luego de permanecer enviada de vacaciones desde noviembre de 2025, en medio de una auditoría de la Contraloría General de la República. Dicho periodo estaba próximo a vencer; sin embargo, esta semana formalizó su renuncia, alegando que era objeto de “escenarios de tensión” y que había sido separada de hecho de sus funciones.

Durante la ausencia de Gómez, Suzanne Sáez ya se desempeñaba como gerente educativa, por lo que su designación interina garantiza la continuidad administrativa y académica del ITSE mientras se define el relevo definitivo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuándo se realizará el nombramiento en firme para esta posición estratégica dentro de la institución, que juega un papel clave en la formación técnica y profesional del país.