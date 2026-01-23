Cobre Panamá abrirá más de 6 mil plazas de empleo en el país

El proyecto Cobre Panamá prevé la apertura de más de 6 mil plazas de empleo, reafirmando su impacto en la generación de trabajo formal y en la dinamización de la economía nacional, especialmente en las comunidades cercanas a la operación minera.

Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, destacó que el proyecto llegó a generar hasta 7,000 empleos, con una participación mayoritaria de mano de obra panameña, además de activar un amplio encadenamiento productivo que benefició a cientos de proveedores locales.

"Cuando una inversión de esta magnitud se detiene, el impacto no se limita a una operación; se siente en los comercios, en los proveedores y en las economías locales", subrayó Gálvez.

Cobre Panamá: Empleo, educación y crecimiento económico

Desde una perspectiva macroeconómica, Eric Molino, economista y analista de políticas públicas, enfatizó la importancia de alinear la educación con las necesidades reales del mercado laboral, para evitar que el crecimiento económico no se traduzca en bienestar social.

"Si no alineamos la educación con las necesidades reales del mercado laboral, seguiremos formando personas que terminan en la informalidad o el desempleo", advirtió Molino.

En materia ambiental, Cobre Panamá reiteró que su operación se ha desarrollado bajo estándares internacionales, con auditorías ambientales y sociales periódicas, uso responsable del agua con altos niveles de recirculación, y sin la utilización de químicos como cianuro o mercurio.

Asimismo, se recordó que la auditoría actualmente en curso es liderada por el Estado panameño, y que sus informes son públicos y accesibles para toda la ciudadanía.